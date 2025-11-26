Трамп заявил, что мирный план США по Украине сократили с 28 до 22 пунктов

«Это была просто схема. Все, что было, это схема. Это не было планом. Это была концепция», — сказал президент США журналистам на борту своего самолета по пути во Флориду, где, как ожидается, он проведет выходные по случаю отмечаемого в США 27 ноября Дня благодарения. Его попросили прокомментировать критику со стороны соратников по Республиканской партии, которые сочли первоначальную версию предложенного американской администрацией мирного плана слишком пророссийской.