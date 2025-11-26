Котенок: ВСУ полностью потеряли контроль над Волчанском

В Харьковской области украинские войска полностью утратили контроль над Волчанском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Под контроль подразделений ГрВ “Север” перешел город Волчанск. Противник потерял контроль над городом полностью», — написал он.
Согласно сведениям военкора, в настоящее время российские военные ведут зачистку в городе.
Котенок сообщил также о боях у реки Волчья в окрестностях Волчанских Хуторов и Зыбина.
Ранее стало известно, что российские военные атаковали с нескольких направлений позиции ВСУ в поселке Вильча под Волчанском.