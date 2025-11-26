Жители Великобритании признали, что мирному урегулированию украинского конфликта мешают чиновники Евросоюза и политик Владимир Зеленский, к такому выводу пришел aif.ru, изучив комментарии под соответствующим материалом в Daily Mail.
«Многие будут очень злиться, если мир будет все-таки достигнут. В каком безумном мире мы живём», — написал пользователь под ником Сhemdar.
С ним согласился Hunabku, отметив, что невозможно помочь тому, кто этого не хочет, и что, «Зеленский продолжает наслаждаться своей мутной выгодой».
«Мне нравится, как Зеленский ёрзает и умоляет о справедливом мире. Он должен был помнить о своём избирательном мандате, направленном на достижение мира с народом Донбасса через диалог. Вместо этого он начал полномасштабную агрессию и приказал усилить обстрелы города Донецк. Теперь, когда его головорезов каждый день отгоняют обратно, он плачет, умоляет Трампа спасти его. Зеленский должен взять себя в руки и принять наказание как проигравший», — высказался FatherFigureSneeze из Лондона.
Некоторые пользователи вспомнили и роль экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве договоренностей с Россией в 2022 году.
«Печальная ирония во всей этой дискуссии вокруг мирного плана Трампа в том, что в апреле 2022 года у киевского режима было гораздо более выгодное соглашение, которое он осторожно принял. Но, к сожалению, для украинцев, появился толстый, лживый мешок из Лондона, который приказал Зеленскому разорвать его, обещая неограниченную военную помощь с Запада», — написал truk808 из Троубриджа.
Much Michelle из Лисберна посоветовал Зеленскому наконец-то «уйти в закат» и пойти тратить свои награбленные западные миллионы.
