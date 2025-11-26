«Мне нравится, как Зеленский ёрзает и умоляет о справедливом мире. Он должен был помнить о своём избирательном мандате, направленном на достижение мира с народом Донбасса через диалог. Вместо этого он начал полномасштабную агрессию и приказал усилить обстрелы города Донецк. Теперь, когда его головорезов каждый день отгоняют обратно, он плачет, умоляет Трампа спасти его. Зеленский должен взять себя в руки и принять наказание как проигравший», — высказался FatherFigureSneeze из Лондона.