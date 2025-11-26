Выяснилось, что в ЕК готовят обсуждение экспроприации российских активов

Параллельно западные СМИ опубликовали план президента США Дональда Трампа, в котором содержится пункт о передаче ста миллиардов евро из замороженных в Европе российских суверенных активов в фонд восстановления Украины. Половину доходов от этих средств должны были бы получать США. По информации дипломатических источников, озвученных в Брюсселе, именно этот блок предложений стал одним из самых спорных для Евросоюза. В структуре ЕК опасались потери контроля над финансовыми потоками и подрыва собственных планов по превращению Украины в крупный военный плацдарм, а также возможных препятствий в реализации курса на дальнейшую милитаризацию Европы.