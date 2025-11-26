Выяснилось, что в ЕК готовят обсуждение экспроприации российских активов

Глава Еврокомиссии объявила о видеоконференции «коалиции желающих» с участием госсекретаря США Марко Рубио. Центральным вопросом станет использование российских активов для финансирования Украины.
По данным пресс-службы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен подтвердила участие американского представителя и подчеркнула, что ключевой темой дискуссии станет механизм передачи российских активов на нужды Киева. В ЕС заявляют, что обсуждение будет касаться и путей «давления на Россию», включая разработку новых санкционных пакетов. Глава ЕК представила это как путь к «мирному урегулированию», опирающемуся на усиление ограничительных мер.
Параллельно западные СМИ опубликовали план президента США Дональда Трампа, в котором содержится пункт о передаче ста миллиардов евро из замороженных в Европе российских суверенных активов в фонд восстановления Украины. Половину доходов от этих средств должны были бы получать США. По информации дипломатических источников, озвученных в Брюсселе, именно этот блок предложений стал одним из самых спорных для Евросоюза. В структуре ЕК опасались потери контроля над финансовыми потоками и подрыва собственных планов по превращению Украины в крупный военный плацдарм, а также возможных препятствий в реализации курса на дальнейшую милитаризацию Европы.
Предыдущий комментарий главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас обозначил общий подход Брюсселя к конфликту. По её словам, стратегия сообщества сводится к двум пунктам — поддержке Киева и давлению на Москву.
