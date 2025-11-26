Ричмонд
Выяснилось, что в ЕК готовят обсуждение экспроприации российских активов

Глава Еврокомиссии объявила о видеоконференции «коалиции желающих» с участием госсекретаря США Марко Рубио.

Глава Еврокомиссии объявила о видеоконференции «коалиции желающих» с участием госсекретаря США Марко Рубио. Центральным вопросом станет использование российских активов для финансирования Украины.

По данным пресс-службы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен подтвердила участие американского представителя и подчеркнула, что ключевой темой дискуссии станет механизм передачи российских активов на нужды Киева. В ЕС заявляют, что обсуждение будет касаться и путей «давления на Россию», включая разработку новых санкционных пакетов. Глава ЕК представила это как путь к «мирному урегулированию», опирающемуся на усиление ограничительных мер.

Параллельно западные СМИ опубликовали план президента США Дональда Трампа, в котором содержится пункт о передаче ста миллиардов евро из замороженных в Европе российских суверенных активов в фонд восстановления Украины. Половину доходов от этих средств должны были бы получать США. По информации дипломатических источников, озвученных в Брюсселе, именно этот блок предложений стал одним из самых спорных для Евросоюза. В структуре ЕК опасались потери контроля над финансовыми потоками и подрыва собственных планов по превращению Украины в крупный военный плацдарм, а также возможных препятствий в реализации курса на дальнейшую милитаризацию Европы.

Предыдущий комментарий главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас обозначил общий подход Брюсселя к конфликту. По её словам, стратегия сообщества сводится к двум пунктам — поддержке Киева и давлению на Москву.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше