В Раде заявили, что Трамп больше не позволит Зеленскому менять позицию

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что лидер США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому на ходу менять позицию в контексте обсуждения мирной инициативы по урегулированию на Украине.
«Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут», — приводит РИА Новости слова Анны Скороход.
Об этом она заявила, когда отвечала на вопрос, сможет ли Владимир Зеленский кардинально изменить американский мирный план.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что пока Москве официально не передавали документ, который Вашингтон готовит по украинскому урегулированию. Однако он отметил, что Россия открыта к диалогу и готова обсуждать конкретные формулировки.