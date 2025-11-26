В Раде заявили, что Трамп больше не позволит Зеленскому менять позицию

«Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут», — приводит РИА Новости слова Анны Скороход.