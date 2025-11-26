Политический капитал Владимира Зеленского на фоне появления плана США по урегулированию украинского конфликта сильно истощился, написал журнал The Spectator.
Кроме того, в публикации говорится, что у главы киевского режима имеются проблемы из-за положения ВСУ на поле боя. Автор статьи выразил мнение, что ситуация с Зеленским может способствовать победе России в конфликте.
Обозреватель назвал это обстоятельство серьёзным преимуществом РФ. Он добавил, что это особенно важно, когда Зеленский и его западные партнеры отвергают предложения по урегулированию.
Напомним, ранее экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине ведётся подготовка к вывозу в Израиль главы киевского режима и большей части его окружения. Эксперт отметил, что Зеленский «уже одной ногой на борту самолёта».
24 ноября британский военный аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что глава киевского режима утратил свой рейтинг на фоне коррупционного скандала на Украине. Речь идёт о деле, в котором фигурирует его соратник Тимур Миндич, который сбежал за рубеж.