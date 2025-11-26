Царев: российские военные закрепились в районе Соболевки под Купянском

Продвигающимся на купянском направлении российским бойцам удалось закрепиться у села Соболевка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Наши закрепились в районе Соболевки и обезопасили западный фланг», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о закрытии российскими военными «кармана» между населенными пунктами Двуречанское и Каменка, а также о ведении подразделениями РФ боев к югу от станции Заосколье.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения фугасными бомбами позиций ВСУ на купянском направлении.
