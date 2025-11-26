Главе Крыма Сергею Аксенову — 53

Все эти и другие обстоятельства обусловили особый стиль «ручного управления», то есть в максимально сжатые сроки, без излишней бюрократии и формализма, но при этом твердо и решительно. В таком «ручном режиме» при поддержке федерального центра Сергею Аксенову уже более 11 лет приходится решать большинство задач, стоящих перед регионом. С его именем у многих крымчан ассоциируется возвращение полуострова в родную гавань и позитивные изменения, происходящие в регионе: рост экономики, колоссальный инфраструктурный скачок, развитие туризма, благоустройство территорий, строительство большого числа социальных объектов.