В России появился новый праздник

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии учредят новый профпраздник — День работника сферы государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Его будут отмечать 5 апреля. Законопроект накануне в первом чтении одобрили депутаты Госсобрания.