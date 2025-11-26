Ричмонд
В России появился новый праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым учредил новый праздник — День российской фельдъегерской связи. Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, праздновать его будут 17 декабря.

Источник: Башинформ

Дату учредили для сохранения и развития исторических традиций, повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи.

Фельдъегерская связь — особая система связи для пересылки важных и секретных документов, которую осуществляют специальные военные или правительственные курьеры. В России эта функция выполняется Государственной фельдъегерской службой.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии учредят новый профпраздник — День работника сферы государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Его будут отмечать 5 апреля. Законопроект накануне в первом чтении одобрили депутаты Госсобрания.