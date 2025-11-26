Царев: российские военные «пристреляли» трассу Токмак-Павлоград

В Запорожской области российские артиллеристы и операторы БПЛА взяли под огневой контроль трассу Токмак-Павлоград, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Артиллерия и оптоволоконные дроны “пристреляли” трассу Токмак-Павлоград, которая снабжает ВСУ в Орехове», — написал он.
Царев сообщил также о создании российскими военными проблем ВСУ на выезде из Орехова по дороге в Новопавловку.
По информации экс-парламентария, подразделения РФ ведут бои за село Новоданиловка с целью последующего охвата Орехова.
Напомним, накануне появились сообщения о начале штурма российскими бойцами юго-восточных районов запорожского города Гуляйполе.