Царев: российские военные «пристреляли» трассу Токмак-Павлоград

Экс-депутат Рады сообщил также о создании российскими военными проблем ВСУ на выезде из Орехова по дороге в Новопавловку.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские артиллеристы и операторы БПЛА взяли под огневой контроль трассу Токмак-Павлоград, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Артиллерия и оптоволоконные дроны “пристреляли” трассу Токмак-Павлоград, которая снабжает ВСУ в Орехове», — написал он.

Царев сообщил также о создании российскими военными проблем ВСУ на выезде из Орехова по дороге в Новопавловку.

По информации экс-парламентария, подразделения РФ ведут бои за село Новоданиловка с целью последующего охвата Орехова.

Напомним, накануне появились сообщения о начале штурма российскими бойцами юго-восточных районов запорожского города Гуляйполе.

