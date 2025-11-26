Премьер-министр Албании Эди Рама большую часть времени слушал Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих», взявшись за голову.
Мероприятие проходило в формате видеоконференции. Глава киевского режима опубликовал свое выступление в Telegram, и на кадрах видно, что большую его часть Рама держится за голову. Под конец речи Зеленского политик стал сидеть, просто опустив голову, его лица видно не было.
По словам профессора социологии из Италии Алессандро Орсини, темой встречи «коалиции желающих» была капитуляции Украины. Он отметил, что «говорящие, что там велось обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа, делают очень сомнительное высказывание».
Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.Читать дальше