В столице Киргизии завершаются последние приготовления к началу переговоров между президентами Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым. Об этом сообщает корреспондент KP.RU Валентин Алфимов, находящийся на месте событий.
Появились фото последних приготовлений к началу визита Путина в Киргизию Валентин АЛФИМОВ.
Журналист подчеркнул, что между резиденцией президента Кыргызстана и расположенным по соседству посольством Украины установили защитный экран. Киргизские власти приняли такую меру, чтобы исключить любые возможные провокации во время встречи двух лидеров.
В ходе переговоров во дворце «Единства» стороны обсудят важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества. По завершении своего визита Владимир Путин, по традиции, ответит на вопросы журналистов.
Напомним, российский лидер прибыл в Бишкек с государственным визитом, который продлится три дня — с 25 по 27 ноября. В аэропорту «Манас» гостю организовали торжественную встречу: были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул. Президент Киргизии Жапаров лично встретил Владимира Путина у трапа самолета.