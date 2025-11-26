Появились фото последних приготовлений к началу визита Путина в Киргизию

Напомним, российский лидер прибыл в Бишкек с государственным визитом, который продлится три дня — с 25 по 27 ноября. В аэропорту «Манас» гостю организовали торжественную встречу: были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул. Президент Киргизии Жапаров лично встретил Владимира Путина у трапа самолета.