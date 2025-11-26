Эксперт по языку тела объяснил жест Мелании Трамп при помиловании индейки

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала The Irish Star, что означал жест первой леди США Мелании Трамп, которая схватила своего супруга, Дональда, за руку во время Церемонии преподнесения индейки президенту США (церемония помилования индейки) ко Дню благодарения, материал перевел aif.ru.
По словам Джеймс, Мелания выглядела напряженной, что выдал ее резкий жест.
«После речи президент протянул руку, чтобы снова взять за руку и пойти навстречу индейке, намекая на свое романтическое настроение в честь Дня благодарения. Когда пара приближается к птице, Мелания опускает руку мужа и отступает, выглядя настороженно, словно немного осторожничает перед огромной птицей», — объяснила эксперт.
Она добавила, что, скорее всего, поведение первой леди объясняется страхом перед этими птицами.
«Похоже, что Мелания пытается придать себе непринужденный вид, пока Трамп щеголяет, разговаривая с птицей: она откидывает свою кожаную куртку в сторону и кладет одну руку в карман юбки, но это выглядит неловко, как будто она пытается скрыть какую-то долю страха перед индейкой», — добавила Джеймс.
Напомним, во вторник, 25 ноября, в Белом доме Трамп помиловал двух самых больших в истории индеек — Курлыку и Вихнлюна из Северной Каролины, они не станут праздничным ужином.
