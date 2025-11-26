Эксперт по языку тела объяснил жест Мелании Трамп при помиловании индейки

«Похоже, что Мелания пытается придать себе непринужденный вид, пока Трамп щеголяет, разговаривая с птицей: она откидывает свою кожаную куртку в сторону и кладет одну руку в карман юбки, но это выглядит неловко, как будто она пытается скрыть какую-то долю страха перед индейкой», — добавила Джеймс.