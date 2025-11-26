Ричмонд
Главные новости к утру 26 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 26 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 ноября 2025.

Путин подписал новую Стратегию госполитики РФ

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года. Документ направлен на сохранение государственного единства и территориальной целостности страны, устранение последствий распространения национализма в Донбассе и Новороссии.

Трамп отправил Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о запланированном визите своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Политик уточнил, что цель визита представителя Белого дома в Россию — согласование мирного плана урегулирования конфликта на Украине.

Дрисколл заявил властям Киева о неминуемом поражении ВСУ

Министр армии США Дэниел Дрисколл во время переговоров в Киеве заявил украинским властям, что ВСУ ждет крах в противостоянии с Россией. Он добавил, что позиции Украины будут ухудшаться, поэтому мирные переговоры следует активизировать сейчас. Также команда Вашингтона предупредила о сокращении объемов военных поставок из США.

Тайвань дополнительно закупит у США оружия на $40 млрд

Власти Тайваня выделили $40 млрд на приобретение партии вооружения в США. Глава администрации острова Лай Циндэ объяснил закупку необходимостью усилить ассиметричные возможности Тайваня. Он уточнил, что перед островом стоит задача по установке системы ПВО с многоуровневой защитой T-Dome.

На Алтае задержали группу жителей за покушение на теракт

Сотрудники полиции и УФСБ арестовали четырех жителей Алтайского края, в том числе двоих несовершеннолетних, намеревающихся совершить теракт. По данным следствия, фигуранты готовились поджечь релейный шкаф на перегоне станций Барнаул — Южный Западно-Сибирской железной дороги за вознаграждение.

