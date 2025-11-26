Главные новости к утру 26 ноября 2025 года

Министр армии США Дэниел Дрисколл во время переговоров в Киеве заявил украинским властям, что ВСУ ждет крах в противостоянии с Россией. Он добавил, что позиции Украины будут ухудшаться, поэтому мирные переговоры следует активизировать сейчас. Также команда Вашингтона предупредила о сокращении объемов военных поставок из США.