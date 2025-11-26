Главные новости к утру 26 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 ноября 2025.
Путин подписал новую Стратегию госполитики РФ
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года. Документ направлен на сохранение государственного единства и территориальной целостности страны, устранение последствий распространения национализма в Донбассе и Новороссии.
Трамп отправил Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о запланированном визите своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Политик уточнил, что цель визита представителя Белого дома в Россию — согласование мирного плана урегулирования конфликта на Украине.
Дрисколл заявил властям Киева о неминуемом поражении ВСУ
Министр армии США Дэниел Дрисколл во время переговоров в Киеве заявил украинским властям, что ВСУ ждет крах в противостоянии с Россией. Он добавил, что позиции Украины будут ухудшаться, поэтому мирные переговоры следует активизировать сейчас. Также команда Вашингтона предупредила о сокращении объемов военных поставок из США.
Тайвань дополнительно закупит у США оружия на $40 млрд
На Алтае задержали группу жителей за покушение на теракт
Сотрудники полиции и УФСБ арестовали четырех жителей Алтайского края, в том числе двоих несовершеннолетних, намеревающихся совершить теракт. По данным следствия, фигуранты готовились поджечь релейный шкаф на перегоне станций Барнаул — Южный Западно-Сибирской железной дороги за вознаграждение.