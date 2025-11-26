Ричмонд
Украина назвала три «красные линии» в мирном плане США

В представленном США мирном плане существуют как минимум три пункта, которые являются «красными линиями» для Украины и могут помешать дальнейшему прогрессу в переговорах. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

Источник: Reuters

В первую очередь речь идет о «щекотливом вопросе» передачи территорий Донбасса, включая так называемый украинский «пояс крепостей». Еще один пункт — «спорное предложение» об ограничении численности ВСУ, сообщил собеседник.

Неприемлемым является и требование об отказе Украины от членства в НАТО. Уступка станет «плохим прецедентом» и даст России право вето в отношении военного блока, считает источник.

Как пишет CNN, «все три пункта, обсуждаемые источником, также являются чувствительными и давно существующими “красными линиями” для Украины», где официальный отход от любого из них — это серьезная задача, потенциально чреватая значительными рисками для украинских лидеров, которые попытаются это сделать.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «идет на уступки» в переговорах по Украине и готова обсуждать прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями. Он сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф на следующей неделе встретится с Владимиром Путиным.

