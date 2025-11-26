Украина назвала три «красные линии» в мирном плане США

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «идет на уступки» в переговорах по Украине и готова обсуждать прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями. Он сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф на следующей неделе встретится с Владимиром Путиным.