Лукашенко и Путин проведут переговоры в Бишкеке

Лукашенко и Путин встретятся в Бишкеке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин проведут переговоры в Бишкеке, сообщает РИА Новости.

Накануне российский лидер прилетел в Кыргызстан с трехдневным визитом. В среду, 26 ноября, начинается программа государственного визита Путина в Кыргызстан.

Отмечается, что после российско-кыргызских переговоров и государственного приема у Путина запланирована встреча с Лукашенко в Бишкеке.

«Комсомолка» писала, что ранее Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию на границе Союзного государства. Тогда же президенты договорились обсудить представляющие двусторонний интерес темы в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Напомним, в 2025 году белорусский и российский лидеры виделись уже восемь раз, в том числе провели пять двусторонних встреч.

Также полная повестка Всебелорусского народного собрания обнародована в Беларуси.

А еще накануне президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом: «Если начнет конфликтовать — это беда».

