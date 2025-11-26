Владимир Путин назначил нового прокурора Воронежской области

Президент России подписал указ о назначении Валерия Войнова прокурором Воронежской области сроком на пять лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и датирован 25 ноября.
Валерий Войнов с 2021 года возглавлял Главное управление кадров Генеральной прокуратуры России. До этого он занимал должности в прокуратурах Калининградской и Московской областей. На новом посту он сменил Николая Савруна, который руководил надзорным ведомством региона с 2020 года и ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.
Кандидатуру Валерия Войнова единогласно одобрили профильные комитеты Совета Федерации 11 ноября.