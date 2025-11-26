Башкирию ждет новый налоговый режим

Введение специального налогового режима станет для предпринимателей поддержкой в условиях значительного снижения со следующего года порога применения упрощенной системы налогообложения: с 60 млн рублей годового дохода до 20 млн рублей с 2026 года, до 15 млн рублей с 2027-го и до 10 млн рублей — с 2028-го.