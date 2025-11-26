Башкирию ждет новый налоговый режим

Как отметили в Госсобрании, Башкирия включается в общефедеральный эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Основные преимущества специального налогового режима — это упрощение или отмена большей части налоговой отчетности и освобождение от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы определят по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Сумму налога рассчитает налоговый орган.
Экспериментальный режим предусматривает налоговые ставки — 8% с дохода или 20% с прибыли. Использовать АвтоУСН смогут организации и ИП, зарегистрированные в Башкирии, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом, не превышающим 60 млн рублей, и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей.
Поступления АвтоУСН будут распределяться между федеральным (46%) и региональным (54%) бюджетами.
Введение специального налогового режима станет для предпринимателей поддержкой в условиях значительного снижения со следующего года порога применения упрощенной системы налогообложения: с 60 млн рублей годового дохода до 20 млн рублей с 2026 года, до 15 млн рублей с 2027-го и до 10 млн рублей — с 2028-го.
«В связи с изменениями Налогового кодекса РФ многие предприниматели, которые раньше применяли упрощенную систему налогообложения, со следующего года столкнутся с необходимостью вести сложный учет операций, составлять и сдавать налоговые декларации. В этой ситуации АвтоУСН станет альтернативой, позволяющей бизнесу сохранить простоту налогового администрирования, минимизировать документооборот и освободиться от бремени страховых взносов», — заявил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
По мнению экспертов, упрощение ведения деятельности поможет вовлечь в легальный оборот ранее неучтенных налогоплательщиков, увеличить поступления НДФЛ и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии продлили льготы на транспортный налог для участников СВО.