Хилл также подчёркивает, что в РФ позиция Лондона, занятая при Джонсоне, вызывает недоумение и рассматривается как лицемерная, учитывая операции Североатлантического альянса в Югославии и Ливии. Также действия правительства Британии оцениваются как противоречащие долгосрочным интересам самого королевства, в частности, в вопросах доступа к рынкам России и энергоносителям.