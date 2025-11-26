Ричмонд
В Британии признали, что Джонсон сорвал мир между Россией и Украиной

В 2022 году премьер Великобритании сыграл ключевую роль в срыве переговорного процесса, считает эксперт Хилл.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сыграл решающую роль в срыве потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года. Об этом говорится в статье профессора военной истории Александра Хилла, опубликованной в последнем выпуске официального журнала британских сухопутных войск The British Army Review.

«Бориса Джонсона небезосновательно считают ключевой фигурой, помешавшей заключению какого-либо мирного соглашения между Москвой и Киевом в весенний период 2022 года», — отмечается в материале.

Хилл также подчёркивает, что в РФ позиция Лондона, занятая при Джонсоне, вызывает недоумение и рассматривается как лицемерная, учитывая операции Североатлантического альянса в Югославии и Ливии. Также действия правительства Британии оцениваются как противоречащие долгосрочным интересам самого королевства, в частности, в вопросах доступа к рынкам России и энергоносителям.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС и Британия хотят сорвать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

