Лукашенко улетает в большую командировку по Югу планеты

Лукашенко вылетел на саммит ОДКБ в Бишкек, где встретиться с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Кыргызстан, где встретиться с президентом России Владимиром Путиным перед большой командировкой по Югу планеты, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, в среду, 26 ноября, белорусский лидер полетит в Кыргызстан на заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Сообщается, что на саммите в Бишкеке 27 ноября будут подводиться итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Также лидеры стран планируют рассмотреть вопросы проблематики международной и региональной безопасности.

Уточняется, что Александр Лукашенко в своем выступлении сделает акцент на актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве. Также белорусским президентом будут обозначены направления, требующие особого внимания партнеров.

Планируется принятие на саммите ряда документов, в том числе итоговой декларации Совета коллективной безопасности, а также решений по обеспечению деятельности ОДКБ, укреплению сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

Известно также, что Лукашенко и Путин проведут переговоры в Бишкеке тет-а-тет.

А после визита в Кыргызстан белорусский президент направится с визитами в ряд государств дальнего зарубежья.

— География большой поездки главы государства охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку, — уточнил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее уже Александр Лукашенко говорил про большую командировку по Югу планеты.

Также полная повестка Всебелорусского народного собрания обнародована в Беларуси.

А еще накануне президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом: «Если начнет конфликтовать — это беда».

