МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. План США по разрешению украинского конфликта стал спасательным кругом для Владимира Зеленского, пишет American Conservative.
«Агрессивный подход, с которым команда президента Дональда Трампа представила план Зеленскому, позволяет ему спасти себя и дает возможность принять мир, объясняя это тем, что у него не было выбора», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что после этого он может заявить, что сделал все, что мог, чтобы улучшить план, но при этом не имел иного выбора, кроме как принять его.
Издание указывает, что Зеленский оказался в сложном положении потому, что на Украине сильны группы радикально настроенных националистов, которые не желают установления мира.
Мирная инициатива США и европейские «поправки»
На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.