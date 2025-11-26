Ушаков назвал задачу «слива» беседы с Уиткоффом

«Чтобы, наверное, помешать, — предположил он, отвечая на вопрос журналиста, зачем делаются такие публикации. — Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, — они сейчас выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе и по телефону».