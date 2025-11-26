Ушаков: Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду, 26 ноября, сообщил, что достигнута предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе.
— Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе, — сказал Ушаков.
Ушаков отметил, что часто общается с Уиткоффом, но суть их разговоров носит закрытый характер и не подлежит комментированию.
Он также предположил в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, что публикации зарубежных СМИ о телефонных переговорах могут быть результатом утечки информации или прослушивания, подчеркнув, что российская сторона не раскрывает содержание таких бесед.
Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил Стивену Уиткоффу отправиться в Москву. Пока он будет там, министр армии США Дэниел Дрисколл встретится с представителями Украины.
Ушаков также утверждал, что Москва ознакомилась с одним из вариантов плана Вашингтона, но конкретных переговоров по этому поводу пока не было.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом и подписать мирный план США по урегулированию конфликта. Встреча назначена на День благодарения, 27 ноября.