Из мирного плана США по Украине убрали пункт о размещении истребителей в Польше

Замминистра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил, что из плана США по мирному урегулированию на Украине исключили пункт о размещении европейских истребителей в республике.

Источник: AP 2024

«Он (пункт о размещении военных самолетов ЕС в Польше .—»Ъ«) рассматривался и решено, что в этот тип документа не должен быть включен», — пояснил господин Залевский в эфире радио RMF FM.

Замминистра добавил, что после обсуждения американского плана стало ясно, что в него не следует включать пункты, которые «каким-либо образом касаются развертывания сил на территории НАТО».

Накануне президент США Дональд Трамп говорил, что список мирных инициатив США по Украине сократили с 28 до 22 пунктов. Что именно оттуда убрали, господин Трамп не уточнял. При этом, по данным Bloomberg, из плана исключили пункт об использовании замороженных российских активов. Politico писало, что в перечне теперь нет пункта про передачу Донецкой и Луганской областей России. ABC же узнал об исключении из плана пунктов о численности ВСУ и амнистии сторон конфликта.

