Из мирного плана США по Украине убрали пункт о размещении истребителей в Польше

Накануне президент США Дональд Трамп говорил, что список мирных инициатив США по Украине сократили с 28 до 22 пунктов. Что именно оттуда убрали, господин Трамп не уточнял. При этом, по данным Bloomberg, из плана исключили пункт об использовании замороженных российских активов. Politico писало, что в перечне теперь нет пункта про передачу Донецкой и Луганской областей России. ABC же узнал об исключении из плана пунктов о численности ВСУ и амнистии сторон конфликта.