Государственный визит Путина: Бишкек развернул приветствия на кристаллических экранах

Бишкек встречает Владимира Путина, прибывающего в Киргизию с государственным визитом. На кристаллических экранах вдоль трассы из аэропорта в город размещено приветствие: «Кыргызстан встречает его превосходительство господина президента и дорогих российских друзей».С 25 по 27 ноября Владимир Путин проведёт в республике серию официальных мероприятий. В рамках визита состоятся переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, на которых стороны обсудят дальнейшее развитие российско-киргизских отношений стратегического партнёрства и союзничества в различных сферах. Кроме того, президент России примет участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке, а также представит коллегам приоритеты председательства России в ОДКБ в 2026 году.