Государственный визит Путина: Бишкек развернул приветствия на кристаллических экранах

