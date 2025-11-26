«Кто-то сливает, но не мы»: Ушаков прокомментировал информацию о его переговорах с Уиткоффом

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о якобы телефонных переговорах между ним и спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Дипломат заявил, что не располагает информацией о том, откуда средства массовой информации получают такие данные.
По словам Ушакова, существует две возможные причины появления подобных публикаций. Либо кто-то целенаправленно передает информацию журналистам, либо имеет место прослушка.
«Кто-то сливает, кто-то прослушивает — но не мы», — констатировал он.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, Ушаков отметил, что вбросы в СМИ о возможных контактах представителей России и США делаются, чтобы помешать выстраиванию отношений между странами.
Напомним, Bloomberg, со ссылкой на анонимные источники заявлял, что в октябре 2025 года США предложили России поработать над совместным планом по Украине. Источники издания уверяют, что Уиткофф обсуждал это с помощником президента РФ Ушаковым.