«Разговор выстраивается, но тяжело»: в Кремле ответили на вбросы западных СМИ о якобы переговорах с Уиткоффом

В Кремле прокомментировали якобы переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которые сейчас публикуются в западных СМИ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорит, что диалог выстраивается, но тяжело.
«Многие хотят помешать. Сейчас диалог выстраивается, но тяжело», — высказался представитель Кремля.
Также Ушаков подчеркнул, что западные СМИ сливают информацию. Цель у этого одна — сорвать мирные инициативы лидера Белого дома Дональда Трампа и затянуть конфликт. Но, несмотря на вбросы, Москва продолжает диалог и открыта к предложениям по Украине.