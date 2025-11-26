«Разговор выстраивается, но тяжело»: в Кремле ответили на вбросы западных СМИ о якобы переговорах с Уиткоффом

Также Ушаков подчеркнул, что западные СМИ сливают информацию. Цель у этого одна — сорвать мирные инициативы лидера Белого дома Дональда Трампа и затянуть конфликт. Но, несмотря на вбросы, Москва продолжает диалог и открыта к предложениям по Украине.