Лукашенко планирует встретиться с Путиным на саммите ОДКБ в Бишкеке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поедет на саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкек, где также запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
«Президент Белоруссии 26 ноября посетит Кыргызскую Республику с рабочим визитом, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. На саммите в Бишкеке 27 ноября лидеры стран подведут итоги работы ОДКБ в межсессионный период и обсудят вопросы международной и региональной безопасности. Также в Бишкеке планируется двусторонняя встреча Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным», — уточняется в сообщении.
На саммите белорусский лидер выступит с речью, в которой затронет актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве и выделит ключевые направления, требующие особого внимания со стороны партнеров.