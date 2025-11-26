Лукашенко планирует встретиться с Путиным на саммите ОДКБ в Бишкеке

«Президент Белоруссии 26 ноября посетит Кыргызскую Республику с рабочим визитом, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. На саммите в Бишкеке 27 ноября лидеры стран подведут итоги работы ОДКБ в межсессионный период и обсудят вопросы международной и региональной безопасности. Также в Бишкеке планируется двусторонняя встреча Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным», — уточняется в сообщении.