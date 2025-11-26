Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко планирует встретиться с Путиным на саммите ОДКБ в Бишкеке

Президент Белоруссии направится с рабочим визитом в Киргизию 26 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поедет на саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкек, где также запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Президент Белоруссии 26 ноября посетит Кыргызскую Республику с рабочим визитом, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. На саммите в Бишкеке 27 ноября лидеры стран подведут итоги работы ОДКБ в межсессионный период и обсудят вопросы международной и региональной безопасности. Также в Бишкеке планируется двусторонняя встреча Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным», — уточняется в сообщении.

На саммите белорусский лидер выступит с речью, в которой затронет актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве и выделит ключевые направления, требующие особого внимания со стороны партнеров.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше