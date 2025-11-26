Ушаков заявил, что часто разговаривает с Уиткоффом

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что часто разговаривает со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Он высказался на эту тему журналисту Павлу Зарубину (комментарий опубликован в Telegram-канале последнего).
Российский дипломат подчеркнул, что суть бесед носит закрытый характер, поэтому он не комментирует их. Те, кто пытается «слить» эти разговоры, хотят помешать налаживанию контактов РФ и Соединенных Штатов, добавил Ушаков.
В зарубежных СМИ появились публикации и с якобы «стенограммой» телефонного разговора Ушакова и руководителя Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с другими странами Кирилла Дмитриева. Они тоже оказались фейком, о чем проинформировал Дмитриев.