Ушаков заявил, что часто разговаривает с Уиткоффом

Суть бесед носит закрытый характер, подчеркнул помощник президента России.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что часто разговаривает со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Он высказался на эту тему журналисту Павлу Зарубину (комментарий опубликован в Telegram-канале последнего).

Российский дипломат подчеркнул, что суть бесед носит закрытый характер, поэтому он не комментирует их. Те, кто пытается «слить» эти разговоры, хотят помешать налаживанию контактов РФ и Соединенных Штатов, добавил Ушаков.

В зарубежных СМИ появились публикации и с якобы «стенограммой» телефонного разговора Ушакова и руководителя Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с другими странами Кирилла Дмитриева. Они тоже оказались фейком, о чем проинформировал Дмитриев.

