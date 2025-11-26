Воины выстроились перед встречей Путина и Жапарова у резиденции в Бишкеке

Воины построились перед правительственной резиденцией в Бишкеке для встречи российского лидера Владимира Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова. Об этом в среду, 26 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.
— В правительственной резиденции «Ынтымак Ордо» все готово к церемонии официальной встречи Владимира Путина Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, — говорится в Telegram-канале Кремля.
Путин прибыл в Киргизию 26 ноября — там его встретили русской народной песней «Калинка-малинка». Композиция прозвучала в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля. Авиагавань Бишкека украшали государственные флаги России и Киргизии. У самолета Путина уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул.
19 ноября Путин также встретился в Кремле с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром, который прилетел в Москву для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС.
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему лидеры стран во время государственных визитов перестали посещать несколько городов.