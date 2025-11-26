Ушаков: Достигнута договоренность о приезде Уиткоффа в РФ на следующей неделе

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на следующей неделе посетит Москву. О предварительной договорённости по этому вопросу заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Что касается Уиткоффа, я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе», — сообщил представитель Кремля.
Ушаков также уточнил, что вместе со спецпосланником в российскую столицу прибудет ряд других представителей американской администрации, которые занимаются украинским направлением.
Ранее в Кремле сообщали, что Россия уже получила вариант мирного плана США по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что документ во многом совпадает с договоренностями в Анкоридже.
KP.RU также сообщал, что Трамп рассказал, когда встретится с Путиным и Зеленским и как дорабатывается мирный план.