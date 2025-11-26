Ушаков сообщил, что Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

На следующей неделе в Москву прибудет специальный посланник президента США Стив Уиткофф, а также другие представители американской администрации, занимающиеся вопросами Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Он (Уиткофф) приедет в Москву на следующей неделе», — сказал Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, добавив, что вместе с ним в столицу России приедут и другие официальные лица из США, которые занимаются вопросами, связанными с урегулированием.
Напомним, по данным американского издания The Wall Street Journal, Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер начали работать над планом по урегулированию конфликта на Украине после заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа.