Стало известно о запуске процедуры выбора нового генсека ООН

Как следует из документа, письмо объявляет старт подачи кандидатур и запуска процедуры отбора. В нём особо отмечено, что за всё время существования ООН пост генерального секретаря ни разу не занимала женщина. Государствам предлагается «всерьёз рассмотреть» возможность выдвижения представительниц женского пола. Также подчеркивается важность регионального баланса.