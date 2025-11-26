Стало известно о запуске процедуры выбора нового генсека ООН

Совбез и Генассамблея ООН направили странам-членам совместное письмо, формально открыв процесс выдвижения кандидатов на пост главы организации.
Как следует из документа, письмо объявляет старт подачи кандидатур и запуска процедуры отбора. В нём особо отмечено, что за всё время существования ООН пост генерального секретаря ни разу не занимала женщина. Государствам предлагается «всерьёз рассмотреть» возможность выдвижения представительниц женского пола. Также подчеркивается важность регионального баланса.
Каждая страна может предложить лишь одного претендента, направив письмо председателям Совбеза и Генассамблеи. Кандидаты должны представить своё видение развития ООН и раскрыть источники доходов. Если претендент занимает пост внутри структуры организации, ему рекомендуется временно приостановить работу во избежание конфликта интересов.
Выборы намечены на конец июля следующего года. На данный момент о желании побороться за должность заявили два претендента: глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан.
Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Руководителя ООН выбирает Совет Безопасности с последующим утверждением Генассамблеей. Срок — пять лет с возможностью продления. Представители постоянных членов СБ традиционно не рассматриваются в качестве кандидатов.
