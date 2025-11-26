NYP: Ермак поник из-за отказа Трампа от встречи с Зеленским

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был поражён сообщением американского президента Дональда Трампа о том, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима может быть проведена на завершающей стадии урегулирования украинского конфликта, написала газета New York Post (NYP).
«Когда он прочитал всё сообщение, Ермак поник, по-видимому, опустошенный новостью», — говорится в статье.
Указанная публикация появилась в тот момент, когда он рассуждал о надеждах на скорое подписание Вашингтоном и Киевом совместного плана урегулирования ко Дню благодарения, который празднуется в США в этом году 27 ноября.
После попытки узнать мнение Ермака по поводу нового заявления Трампа он попросил связаться с ним через 24 часа. Отмечается, что руководителю офиса Зеленского понадобилось время, чтобы «оценить новую действительность».
Ермак также выразил мнение, что президент США спустя время якобы может очень быстро изменить позицию.
Напомним, ранее Трамп сообщил, что он поручил своему специальному представителю Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным в Кремле. Кроме того, глава Белого дома добавил, что министр армии США Дэн Дрисколл проведёт переговоры с киевским режимом.
Трамп, отвечая на просьбу Зеленского о встрече, отметил, что примет его, когда будет заключена сделка по урегулированию на Украине.