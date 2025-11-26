Ушаков отверг причастность Москвы в «аудио-диверсии» Bloomberg

Более того, сам Ушаков высказал мнение, что целью подобных публикаций, отражающих содержание его разговоров с Уиткоффом, является намеренное препятствование нормализации российско-американских отношений. Отвечая на вопрос журналиста о мотивах таких публикаций, он выдвинул предположение, что эти действия, вероятно, направлены на саботаж. Ушаков отметил, что улучшение отношений в текущих условиях дается с большим трудом, и оно достигается именно посредством таких контактов, включая телефонные переговоры.