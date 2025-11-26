Ушаков отверг причастность Москвы в «аудио-диверсии» Bloomberg

В ответ на прямой вопрос корреспондента ВГТРК Павла Зарубина о происхождении этих записей, Ушаков выразил свое незнание, предположив, что кто-то другой осуществляет «слив» или прослушивание, но подчеркнул, что это не является деятельностью российской стороны.
Более того, сам Ушаков высказал мнение, что целью подобных публикаций, отражающих содержание его разговоров с Уиткоффом, является намеренное препятствование нормализации российско-американских отношений. Отвечая на вопрос журналиста о мотивах таких публикаций, он выдвинул предположение, что эти действия, вероятно, направлены на саботаж. Ушаков отметил, что улучшение отношений в текущих условиях дается с большим трудом, и оно достигается именно посредством таких контактов, включая телефонные переговоры.
«Я с Уиткоффом часто разговариваю. Но содержание не комментирую», — добавил Ушаков.
Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на инсайдерские источники, обнародовало информацию о получении фрагмента перехваченной аудиозаписи закрытого диалога. В центре внимания оказались фигуры высокого ранга: спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, а также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.
Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф отменил свою запланированную поездку в Турцию, где предполагалась его встреча с Владимиром Зеленским. До этого политик провёл переговоры с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами, в ходе которых были согласованы параметры будущего диалога с украинским лидером.
