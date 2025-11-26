«Командование ВСУ экстренно вводит в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду, которая находится на восстановлении потерь в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.
По его словам, приказ командования был выполнен исключительно подразделениями БПЛА.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на Харьковском направлении, в районе Купянска, целые подразделения Вооружённых сил Украины демонстрируют готовность сдаться в плен.
