Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: потеря поддержки США может стоить Украине многих жизней

Старший советник Центра европейской политики Кристиан Меллинг предупредил о последствиях потери Киевом американской поддержки.

Источник: Аргументы и факты

Потеря поддержки со стороны США может стоить Украине многих жизней, заявил старший советник Центра европейской политики Кристиан Меллинг в беседе с Politico.

По его словам, отказ Вашингтона от помощи Киеву принудит Украину к «импровизации». Меллинг считает, что это может плохо закончиться.

Он добавил, что ВСУ будут способны воевать, но им придется столкнуться с «большим риском». По его словам, также украинским военным придется корректировать свою тактику, которая им обойдется дороже, чем до потери поддержки США.

Ранее La Stampa писала, что США загнали Владимира Зеленского в угол, заставляя цепляться за ЕС.

Экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что резкий отказ США от поддержки украинской стороны «подкосил» Зеленского.