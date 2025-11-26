Потеря поддержки со стороны США может стоить Украине многих жизней, заявил старший советник Центра европейской политики Кристиан Меллинг в беседе с Politico.
По его словам, отказ Вашингтона от помощи Киеву принудит Украину к «импровизации». Меллинг считает, что это может плохо закончиться.
Он добавил, что ВСУ будут способны воевать, но им придется столкнуться с «большим риском». По его словам, также украинским военным придется корректировать свою тактику, которая им обойдется дороже, чем до потери поддержки США.
Ранее La Stampa писала, что США загнали Владимира Зеленского в угол, заставляя цепляться за ЕС.
Экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что резкий отказ США от поддержки украинской стороны «подкосил» Зеленского.