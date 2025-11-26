Рютте считает, что конфликт на Украине можно завершить к концу года

«После женевских переговоров необходимо провести еще встречи, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО, — отметил он в интервью испанской газете El Pais. — И мы пока не дошли до этого». Отвечая на вопрос, возможно ли, что конфликт на Украине завершится к концу этого года, Рютте сказал: «Конечно». «Всегда сложно предсказывать, но я правда надеюсь, что мир скоро наступит», — заверил он. При этом Рютте утверждал, что «мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы».