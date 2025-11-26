«Ищут лучшую жизнь»: Володин прокомментировал желание европейцев жить в России

Сейчас все чаще европейцы все чаще выражают желание переехать в Россию. Именно здесь они могут ощутить комфортные для себя условия. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Поэтому граждане европейских государств ищут лучшую жизнь для себя и своих детей. И находят ее в России», — резюмировал представитель ГД РФ.
Политик отметил, что нашу страну выбирают не только европейские жители, но и граждане других государств, которые разделяют традиционные ценности. Ежемесячно оформляют заявки около 150 человек. На конец октября 2025 года в российские службы подано 2275 заявлений, по данным МВД. Об этом рассказал Володин в своем сообщении.
Ранее KP.RU сообщил, что появляется все больше счастливых историй о жителях ЕС, которые рискнули пойти против пропаганды Запада и переехали в Россию. При этом чаще всего РФ выбирают для постоянного места жительства люди из Германии, Литвы и Латвии.