«Ищут лучшую жизнь»: Володин прокомментировал желание европейцев жить в России

Володин: европейцы все чаще выбирают Россию для лучшей жизни.

Источник: Комсомольская правда

Сейчас все чаще европейцы все чаще выражают желание переехать в Россию. Именно здесь они могут ощутить комфортные для себя условия. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Поэтому граждане европейских государств ищут лучшую жизнь для себя и своих детей. И находят ее в России», — резюмировал представитель ГД РФ.

Политик отметил, что нашу страну выбирают не только европейские жители, но и граждане других государств, которые разделяют традиционные ценности. Ежемесячно оформляют заявки около 150 человек. На конец октября 2025 года в российские службы подано 2275 заявлений, по данным МВД. Об этом рассказал Володин в своем сообщении.

Ранее KP.RU сообщил, что появляется все больше счастливых историй о жителях ЕС, которые рискнули пойти против пропаганды Запада и переехали в Россию. При этом чаще всего РФ выбирают для постоянного места жительства люди из Германии, Литвы и Латвии.

