Авиация разнесла позиции ВСУ в днепропетровском селе Андреевка

По информации источников, российские подразделения наступают в направлении села.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения авиацией позиций ВСУ в Днепропетровской области опубликовал в среду Telegram-канал «Воин DV».

По данными источников канала, удары нанесены по украинским боевикам на территории села Андреевка.

«Бомберы 11 гвардейской армии ВВС и ПВО наведались в Андреевку (к западу от Отрадного) и занесли несколько больших “кабачков” (корректируемая авиабомба — прим. ред.), угостили хлопчиков на позициях», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате ударов нет.

Напомним, накануне появились сообщения о наступлении российских подразделений на Андреевку, которая расположена неподалеку от поселка Покровское, имеющего важное логистическое значение для ВСУ. Ранее были освобождены находящиеся неподалеку от Покровского села Тихое и Отрадное.