Авиация разнесла позиции ВСУ в днепропетровском селе Андреевка

Напомним, накануне появились сообщения о наступлении российских подразделений на Андреевку, которая расположена неподалеку от поселка Покровское, имеющего важное логистическое значение для ВСУ. Ранее были освобождены находящиеся неподалеку от Покровского села Тихое и Отрадное.