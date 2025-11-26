Авиация разнесла позиции ВСУ в днепропетровском селе Андреевка

Кадры уничтожения авиацией позиций ВСУ в Днепропетровской области опубликовал в среду Telegram-канал «Воин DV».
По данными источников канала, удары нанесены по украинским боевикам на территории села Андреевка.
«Бомберы 11 гвардейской армии ВВС и ПВО наведались в Андреевку (к западу от Отрадного) и занесли несколько больших “кабачков” (корректируемая авиабомба — прим. ред.), угостили хлопчиков на позициях», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Напомним, накануне появились сообщения о наступлении российских подразделений на Андреевку, которая расположена неподалеку от поселка Покровское, имеющего важное логистическое значение для ВСУ. Ранее были освобождены находящиеся неподалеку от Покровского села Тихое и Отрадное.