На Кубани утвердили 11 руководителей министерств и департаментов

Свою должность сохранили министр культуры Виктория Лапина, министр труда и социального развития Сергей Гаркуша, министр финансов Александр Кнышов и министр экономики Алексей Юртаев.
На прежних позициях остаются руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков, руководитель департамента по регулированию контрактной системы Андрей Миланович, руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев, руководитель департамента информационной политики Галина Навазова и руководитель департамента молодежной политики Роман Дмитриев.
Единственное изменение в составе — новое назначение в управлении ЗАГС Краснодарского края, которое возглавила Наталья Алексеева, которая ранее была первым заместителем руководителя этого ведомства. Все распоряжения вступили в силу и направлены на обеспечение стабильной работы органов исполнительной власти региона.