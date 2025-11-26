Ричмонд
Путин прибыл на переговоры с Жапаровым в Бишкеке

Встреча состоится в правительственной резиденции «Ынтымак Ордо».

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» в Бишкеке на переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

«В правительственном комплексе “Ынтымак Ордо” проходит церемония официальной встречи Владимира Путина с Садыром Жапаровым», — говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер находится в Киргизии с трехдневным государственным визитом (25−27 ноября). В частности, Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).