Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина

БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Кортеж президента России Владимира Путина в Бишкеке сопровождала конная дружина, передает корреспондент РИА Новости.
Путин прибыл в Киргизию накануне. В среду в «Ынтымак Ордо» начались официальные мероприятия госвизита президента.
Путин приехал на территорию резиденции на своем лимузине «Аурус». Кортеж президента сопровождала конная кавалерия «Кырк Чоро», названная в честь одноименной дружины из киргизского эпоса «Манас».
Российского лидера встретил его киргизский коллега Жапаров, военный оркестр сыграл для президентов гимны двух стран, а затем главы государств вместе поприветствовали почетный караул.
Далее Путин и Жапаров представили друг другу свои делегации. После чего по территории резиденции прошел торжественный марш почетного караула.