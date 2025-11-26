Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кортеж президента России в Бишкеке сопровождала конная дружина

Кортеж Путина в Бишкеке сопровождала конная дружина.

Источник: © РИА Новости

БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Кортеж президента России Владимира Путина в Бишкеке сопровождала конная дружина, передает корреспондент РИА Новости.

Путин прибыл в Киргизию накануне. В среду в «Ынтымак Ордо» начались официальные мероприятия госвизита президента.

Путин приехал на территорию резиденции на своем лимузине «Аурус». Кортеж президента сопровождала конная кавалерия «Кырк Чоро», названная в честь одноименной дружины из киргизского эпоса «Манас».

Российского лидера встретил его киргизский коллега Жапаров, военный оркестр сыграл для президентов гимны двух стран, а затем главы государств вместе поприветствовали почетный караул.

Далее Путин и Жапаров представили друг другу свои делегации. После чего по территории резиденции прошел торжественный марш почетного караула.