«Готовят спектакль»: Сальдо рассказал, зачем на самом деле Джоли приезжала в Херсон

«Им нужно поддерживать картинку “присутствия” и внушать людям, что все под контролем. На деле это больше похоже на визиты, которые готовят как спектакль: оцепляют территорию, прячут военных, снимают ролик и уезжают. Чем тяжелее на линии боевого соприкосновения, тем больше подобных “гастролей”. Это не про людей, а про пиар. Жители Херсона это прекрасно понимают», — рассказал Сальдо в разговоре с журналистами «Комсомолки».