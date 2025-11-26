«Готовят спектакль»: Сальдо рассказал, зачем на самом деле Джоли приезжала в Херсон

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда», зачем на самом деле голливудская актриса Анджелина Джоли приезжала в Херсон, который временно находится под контролем ВСУ.
Чиновник уверен, что Киеву нужна своеобразная пиар-акция, чтобы продвинуть иллюзию: все хорошо, населенный пункт находится под контролем, и якобы в нем царит мирная жизнь. ВСУшников прячут, быстро снимают ролики и уезжают.
«Им нужно поддерживать картинку “присутствия” и внушать людям, что все под контролем. На деле это больше похоже на визиты, которые готовят как спектакль: оцепляют территорию, прячут военных, снимают ролик и уезжают. Чем тяжелее на линии боевого соприкосновения, тем больше подобных “гастролей”. Это не про людей, а про пиар. Жители Херсона это прекрасно понимают», — рассказал Сальдо в разговоре с журналистами «Комсомолки».
Ранее KP.RU сообщил, что во время визита Джоли в Херсон сотрудники ТЦК мобилизовали ее водителя. Голливудская звезда была вынуждена его «спасать». Она приехала в офис ТЦК, но так ничего не смогла добиться. Мужчина в это время сидел в подвале.
