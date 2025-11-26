Издание Closer вспомнило, как Макрон публично извинялся за ошибки Брижит

Французское издание Closer на фоне сложных времен у президента Эммануэля Макрона и его супруги, Брижит, (Макрон никак не может справиться с политическим кризисом в стране, а Брижит судится по делу о кибирбуллинге), вспомнило первый скандал, связанный с супругами, материал перевел aif.ru.
Уточняется, что тогда Брижит Макрон допустила серьёзную ошибку, дав слишком интимное интервью журналисту Paris Match, чем вызвала недоумение даже в окружении будущего президента. Она заявила об отношениях с 15-летним подростком, из-за чего справедливо подверглась критике.
Из-за этого инцидента Макрон выглядел нелепо, пытаясь на любом мероприятии, иногда совсем невпопад, оправдаться.
«Моя жена, к которой я испытываю огромную привязанность, поговорила с журналистом Paris Match. Она не разбирается в системе СМИ. Она глубоко сожалеет об этом. Это ошибка, ошибка», — заявил Макрон, выступая перед бизнесменами.
После этого скандала последовали еще несколько, связанных с четой Макронов. Один из самых громких — предполагаемая смена пола Брижит, о которой заявила американская активистка Кэндис Оэунс.
В понедельник, 24 ноября, она рассказала общественности, что из-за этого Макроны хотели ее убить. По ее словам, это подтвердил и Белый дом.