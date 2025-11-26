Президент поручил пересмотреть нормы беспошлинного ввоза товаров для личных нужд

Подробностей по этому вопросу пока нет, и официальные ведомства не раскрывают, в каком именно направлении будет происходить пересмотр: нормы увеличат или, наоборот, ужесточат. Интрига сохраняется, и теперь все гадают — пойдут ли власти навстречу людям и смягчат требования, или же, наоборот, повысится нагрузка на кошельки граждан?
Напомним действующие нормы:
При авиаперевозке гражданин может ввезти товары для личного пользования на сумму до 1000 долларов без уплаты пошлины.
При перевозке по железной дороге или водным транспортом лимит составляет 500 долларов.
При пересечении границы на автомобиле или пешком — 300 долларов.
Для товаров, доставляемых физическим лицам через международные курьерские службы, действует лимит 200 долларов в месяц.
Для почтовых отправлений — 100 долларов в месяц.
Иными словами, все, что превышает эти суммы, подлежит обязательному декларированию и обложению пошлиной.
Пока общественность только гадает, чего ожидать — ужесточения или, наоборот, смягчения норм. Но очевидно одно: от итогового решения будут зависеть расходы миллионов граждан, которые пользуются интернет-покупками, получают посылки из-за границы или просто везут с собой подарки и покупки.
В ближайшее время ожидаются разъяснения от государственных органов. Будем надеяться, что изменения окажутся положительными для граждан.