Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: отношения союзничества России и Киргизии успешно развиваются

Москва высоко ценит большую работу, проделанную Бишкеком в ходе своего председательства в ОДКБ, отметил российский лидер.

Источник: Пресс-служба Президента России

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Отношения стратегического партнерства и союзничества связывают Россию и Киргизию, и они развиваются успешно. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

«Российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве», — описал глава государства, находящийся в Бишкеке с государственным визитом.

«Мы очень рады с коллегами находиться в дружественной Киргизии — Кыргызстане. Визит проходит в преддверии заседания совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, — напомнил Путин. — Высоко ценим большую работу, проделанную Киргизией в ходе своего председательства в ОДКБ».

«Россия принимает у вашей страны эстафету и будет председательствовать в организации в 2026 году», — добавил президент РФ.