Путин: отношения союзничества России и Киргизии успешно развиваются

«Российско-киргизские отношения стратегического партнерства и союзничества успешно развиваются на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга в духе базового договора о дружбе и сотрудничестве», — описал глава государства, находящийся в Бишкеке с государственным визитом.