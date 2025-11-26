Новые заявления Трампа о мирном плане США по Украине. Главное

Трамп рассказал, что Москва выразила готовность к «некоторым первоначальным шагам» в процессе урегулирования противостояния с Киевом. Он уточнил, что от Кремля ждут согласия на паузу в боевых действиях и остановку армии на достигнутых позициях, сообщил телеканал CNN.