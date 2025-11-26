Ричмонд
Новые заявления Трампа о мирном плане США по Украине. Главное

Американский лидер Дональд Трамп сделал ряд заявлений о плане Вашингтона по урегулированию украинского кризиса. Ключевые высказывания политика о компромиссах, на которые должны согласиться Киев и Москва, и об участии Европы собрали «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

26 ноября Дональд Трамп сообщил журналистам, что в план внесли корректировки после обсуждения с украинскими и европейскими представителями, и теперь в документе не 28, а 22 пункта, пишут «Ведомости».

Президент США уточнил, что часть из предложений США была позитивно воспринята участниками переговоров, и добавил, что первоначальный вариант плана являлся «просто схемой», «концепцией».

Трамп рассказал, что Москва выразила готовность к «некоторым первоначальным шагам» в процессе урегулирования противостояния с Киевом. Он уточнил, что от Кремля ждут согласия на паузу в боевых действиях и остановку армии на достигнутых позициях, сообщил телеканал CNN.

Политик сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, «кажется, на следующей неделе». Трамп не исключил, что в состав американской делегации также войдет его зять Джаред Кушнер.

Президент США подтвердил, что Европа будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности Киева.

Трамп выразил уверенность, что европейские политики по-настоящему заинтересованы в завершении конфликта.

Американский лидер заявил, что отменил требование к Владимиру Зеленскому принять решение по мирному плану для Украины до 27 ноября.

Трамп высказал мнение, что противостояние Москвы и Киева может длиться годами, но у России больше возможностей в привлечении военнослужащих, поэтому Украине лучше «достичь сделки».

Напомним, мирный план по разрешению украинского кризиса в Белом доме представили 21 ноября. После встречи представителей Штатов и Украины часть пунктов плана убрали. Представители Киева предварительно одобрили исправленный вариант соглашения. В Кремле заявляли, что пока ознакомились только с первоначальной версией документа.

