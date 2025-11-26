Новые заявления Трампа о мирном плане США по Украине. Главное

26 ноября Дональд Трамп сообщил журналистам, что в план внесли корректировки после обсуждения с украинскими и европейскими представителями, и теперь в документе не 28, а 22 пункта, пишут «Ведомости».
Президент США уточнил, что часть из предложений США была позитивно воспринята участниками переговоров, и добавил, что первоначальный вариант плана являлся «просто схемой», «концепцией».
Трамп рассказал, что Москва выразила готовность к «некоторым первоначальным шагам» в процессе урегулирования противостояния с Киевом. Он уточнил, что от Кремля ждут согласия на паузу в боевых действиях и остановку армии на достигнутых позициях, сообщил телеканал CNN.
Политик сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, «кажется, на следующей неделе». Трамп не исключил, что в состав американской делегации также войдет его зять Джаред Кушнер.
Президент США подтвердил, что Европа будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности Киева.
Трамп выразил уверенность, что европейские политики по-настоящему заинтересованы в завершении конфликта.
Американский лидер заявил, что отменил требование к Владимиру Зеленскому принять решение по мирному плану для Украины до 27 ноября.
Трамп высказал мнение, что противостояние Москвы и Киева может длиться годами, но у России больше возможностей в привлечении военнослужащих, поэтому Украине лучше «достичь сделки».
Напомним, мирный план по разрешению украинского кризиса в Белом доме представили 21 ноября. После встречи представителей Штатов и Украины часть пунктов плана убрали. Представители Киева предварительно одобрили исправленный вариант соглашения. В Кремле заявляли, что пока ознакомились только с первоначальной версией документа.