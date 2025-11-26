Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прокомментировал утечку переговоров Уиткоффа с Ушаковым

Президент США Дональд Трамп отреагировал на публикацию стенограммы переговоров своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Свою оценку произошедшего американский лидер дал в комментарии для The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

«Я об этом не слышал, нет, но это обычное дело, понимаете? Потому что ему (Уиткоффу — Прим. Life.ru.) нужно продать это (мирную сделку — Прим. Life.ru.) Украине. Ему нужно представить Украину России. Вот что делает переговорщик», — сказал он.

Американский лидер добавил, что это стандартная практика, когда переговорщик убеждает каждую из сторон идти на уступки, и предположил, что его представитель говорит то же самое и Украине.

Поводом для комментария Трампа стала публикация агентства Bloomberg, которое обнародовало тексты бесед между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и помощником российского президента Юрием Ушаковым. Согласно материалу, в ходе пятиминутного разговора посланник Трампа давал рекомендации о том, как президенту РФ Владимиру Путину следует обсудить вопросы мирного урегулирования с американским коллегой, в частности, организовать телефонный разговор до визита украинского лидера в Белый дом.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков опроверг причастность Москвы к утечке записей его закрытых переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Он заявил, что Россия не раскрывает конфиденциальную информацию, а источником публикации, по его мнению, стал кто-то другой. Он также выразил убеждение, что целью подобных действий является срыв нормализации российско-американских отношений, которая и так даётся с большим трудом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше