Трамп прокомментировал утечку переговоров Уиткоффа с Ушаковым

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков опроверг причастность Москвы к утечке записей его закрытых переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Он заявил, что Россия не раскрывает конфиденциальную информацию, а источником публикации, по его мнению, стал кто-то другой. Он также выразил убеждение, что целью подобных действий является срыв нормализации российско-американских отношений, которая и так даётся с большим трудом.