Euractiv: между Каллас и Бельгией нарастает напряженность из-за активов РФ

По данным портала, Каллас на встрече в Страсбурге «решительно выступила в защиту» предложения об использовании активов России для выдачи кредитов Украине, чему противится Бельгия. Вокруг вопроса об использовании этих средств «нарастает напряженность», пишет Euractiv. «Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?», — сказал один из собеседников портала.