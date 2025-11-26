Euractiv: между Каллас и Бельгией нарастает напряженность из-за активов РФ

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на встрече с евродепутатами Европейской народной партии вновь призвала использовать замороженные активы РФ, чем вызвала раздражение некоторых политиков. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.
По данным портала, Каллас на встрече в Страсбурге «решительно выступила в защиту» предложения об использовании активов России для выдачи кредитов Украине, чему противится Бельгия. Вокруг вопроса об использовании этих средств «нарастает напряженность», пишет Euractiv. «Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?», — сказал один из собеседников портала.
Один из участников встречи рассказал, что Каллас говорила о Бельгии в «снисходительном тоне». Депутат не от Бельгии счел, что речь Каллас свелась к одному посылу: «хватит ныть». Глава дипломатии ЕС также напомнила о своем эстонском происхождении, благодаря которому она якобы понимает Россию лучше, чем бельгийцы, рассказали еще два собеседника портала.
Бельгия, где на площадке Euroclear заморожены российские активы на сумму 200 млрд евро, заблокировала на саммите ЕС 23 октября предложение Еврокомиссии об их экспроприации под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита Киеву. Правительство Бельгии требует юридически обязывающих гарантий от всех стран Евросоюза, что они полностью разделят финансовые и юридические риски Брюсселя, которые возникнут в результате ответных действий РФ.
Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой произойдет экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ России «последует немедленно» и заставит Запад «считать убытки».